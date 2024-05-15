Екатерина Мизулина: «В Щёкино подростки заставили ребёнка есть семечки с земли»

Фото: «Тула Жесть».

Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале опубликовала видеоролик, на котором подростки заставили маленького мальчика есть семечки с земли:

— В Щёкино (Тульская область) подростки издеваются над малолетним мальчиком: кидают ему семечки на грязную земли и заставляют съесть, а мальчик со словами «Мне нужны деньги» их ест. Мы обратимся в правоохранительные органы и к уполномоченному по правам ребенка в регионе с просьбой провести проверку. Грустно такое видеть, — написала директор Лиги безопасного интернета.

Сам видеоролик не публикуем по этическим соображениям.