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Екатерина Мизулина: «В Щёкино подростки заставили ребёнка есть семечки с земли»
Фото: «Тула Жесть».

Екатерина Мизулина: «В Щёкино подростки заставили ребёнка есть семечки с земли»

Директор Лиги безопасного интернета планирует обратиться по данному факту в полицию.

Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале опубликовала видеоролик, на котором подростки заставили маленького мальчика есть семечки с земли:

— В Щёкино (Тульская область) подростки издеваются над малолетним мальчиком: кидают ему семечки на грязную земли и заставляют съесть, а мальчик со словами «Мне нужны деньги» их ест. Мы обратимся в правоохранительные органы и к уполномоченному по правам ребенка в регионе с просьбой провести проверку. Грустно такое видеть, — написала директор Лиги безопасного интернета. 

Сам видеоролик не публикуем по этическим соображениям. 

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