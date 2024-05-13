Дольщики региона получили ключи от 10 тысяч квартир 

По данным на начало апреля в Тульской области «раскрыто» 10,7 тыс. эскроу-счетов. Сумма средств, перечисленных застройщикам, превысила 43,7 млрд рублей.

Годом ранее количество «раскрытых» эскроу-счетов в регионе составляло 5,3 тыс. единиц, отметили в тульском отделении Банка России.

При этом на начало апреля 2024 года действовало 9,3 тыс. эскроу-счетов на покупку жилья в новостройках региона. Остатки средств на них достигли 33 млрд рублей.

Механизм проектного финансирования с использованием счетов эскроу, на которых хранятся средства покупателей строящегося жилья, позволяет защитить средства граждан: деньги поступают девелоперу только после сдачи объекта в эксплуатацию. Строительные компании возводят дома за счет собственных средств и с привлечением банковских кредитов.

На 1 апреля 2024 года застройщики заключили с банками в регионе 107 кредитных договоров. Общая сумма составила 89 млрд рублей.

