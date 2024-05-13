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520 школьников из Тульской области станут участниками регионального этапа «Зарница 2.0»
Фото из архива Myslo.

520 школьников из Тульской области станут участниками регионального этапа «Зарница 2.0»

Конкурс пройдёт в тульском парк-отеле «Шахтер».

С 1 по 30 апреля в Тульской области проходил муниципальный этап
Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», в котором приняли участие более 4500 школьников из Тульской области.

Теперь участники и наставники 52 лучших команд в возрастных категориях 10–13 и 14–17 лет встретятся на региональном этапе на базе парк-отеля «Шахтер» 15–16 мая 2024 года: именно там определятся имена ребят, которые отправятся представлять Тульскую область на окружной полуфинал.

Участники посоревнуются в дисциплинах в дисциплинах «Военно-полевая (тактическая) медицина», «Инженерно-саперное дело», «Основы управления и противодействия БПЛА», «Кибербезопасность, фактчекинг и противодействие фейковой информации», «Знание отечественной истории», «Оказание первой помощи», «Военизированная полоса препятствий» и других.

Всероссийский финал состоится в сентябре. За звание лучших
в нем сразятся участники, набравшие наибольшее количество баллов в отрядном и индивидуальном зачетах.

«Зарница 2.0» — всероссийская игра с применением цифровых технологий. Она включает в себя мероприятия по патриотическому воспитанию, физической подготовке и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков. В игре могут принять участие школьники от 7 до 17 лет из всех регионов России. Проект организован Общероссийским общественно- государственным движением детей и молодежи «Движение первых». С помощью «Движения» ребята получают социально значимые навыки, которые пригодятся как в общественной, так и в профессиональной жизни. 

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