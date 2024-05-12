Часто простое кажется сложным. «Арсенал» победил «Нефтехимик»

Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».

Есть такая классическая цитата из одного классического советского фильма.

— Пал Андреич, вы шпион?

— Видишь ли, Юра…

Никак у киношного героя не получалось впрямую ответить на вопрос, на который, по сути, есть только два варианта — да или нет.

Это ведь действительно странно. Навскидку и не вспомнить, когда последний раз тульская команда не мучилась на поле, а играла. Ну, может, что-то такое было в доковидные времена, но кто их помнит, эти доковидные времена. Были ли они вообще? А так-то за последние годы самые яркие события — забитый Деспотовичем пенальти, и то не за «Арсенал», измерение температуры воздуха в Уфе, поседевший в момент Божович, приход Кононова, уход Кононова, отставка Аджоева. Есть что вспомнить, только вспоминать не хочется.

Но ведь сейчас-то все по-другому. Сейчас и команда ближе к болельщикам, и болельщики к команде. Футболисты бьются в каждом матче, спасают игры вровень с финальным свистком. Стиль — атакующий. Звездочки свои есть, тот же Окоронкво по меркам первой лиги даже не звездочка уже, а полноценная звезда. В четверке лучших команд, с шансами как минимум поучаствовать в стыковочных матчах за выход в Премьер-лигу.

А на трибунах — три с небольшим тысячи зрителей. По недавним еще тульским меркам — считай, что и ничего. Куда все делись?

Можно, конечно, сказать, что рекламы мало. Да вроде и нет. Побольше, чем в некоторые более удачные сезоны.

Причина, видится, в том, что, несмотря на нынешнее четвертое место, из клуба и о клубе идет только негативная информация. Вот и сейчас, не успел еще умолкнуть финальный судейский свисток, а уже пошли посты о том, что «Арсенал» забил победный мяч с нарушением правил. И это уже вторая игра подряд, еще не забыта история с голом Баркова, который игрок «Арсенала» забил, якобы, подыграв себе рукой.

А днями ранее вылетела дежурная страшилка с вечным долгом Деспотовичу, не к ночи будь помянутому, у которого «Арсенал», оказывается, по-прежнему в услужении. Еще раньше пошла муссироваться история с комиссией, которая, якобы, не допустит тульский стадион до Премьер-лиги. По крайней мере без представления письменных гарантий.

Кто-то вообще может сказать, на какой стадии лицензирование стадиона «Арсенал», если до сих пор никто Ильёву инфу не слил, а официально комментировать происходящее никто и не собирался? Но ведь это и есть та базовая информация, на которой стоит уважение и доверие к клубу. Например, генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов уже озвучил, что никаких проблем с лицензированием в клубе нет. Как результат — на последний на данный момент домашний матч «Динамо» пришли 20 000 зрителей. Болельщики идут на стадион, когда верят не только команде, но и в руководство клуба.

И вообще. Пал Андреич, вы шпион? «Арсенал» собирается в Премьер-лигу? Да или нет?

Когда все эти новости льются одним потоком, и никаких прямых ответов на них нет, о какой посещаемости может идти речь? Будут ходить на футбол все те же, что были свидетелями исторического разгрома от «Балтики» 0:5. Потому что они и так будут ходить всегда.

Это действительно так сложно — признать, что дважды два четыре, Земля вертится вокруг Солнца, а «Арсенал» борется как минимум за право участвовать в стыковых матчах за выход в Премьер-лигу? Или есть какой-то указ, по которому в Туле черное нельзя называть черным, а белое белым? Вот тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков приехал издалека, наших местных законов не знает, и в первой фразе своего послематчевого комментария заявил: «Арсенал» — это команда, достойная играть в Премьер-лиге. Никто ему даже наводящих вопросов не задавал, сам захотел сказать, и сказал. Может хотя бы с ним кто-то согласится?

Игра с «Нефтехимиком» получилась прекрасной иллюстрацией того, как весенний «Арсенал» кидает то в жар, то в холод. В первом тайме было много борьбы и мало опасных моментов. Только большой оптимист мог с уверенностью предсказать гол, который «Арсенал» все-таки когда-нибудь в этом матче забьет. До перерыва не скучали, наверное, только тренеры, которые в любой ситуации видят свой, особый нерв игры.

Мы последнее время часто сетуем на то, что у «Арсенала» один за другим выкашиваются игроки основного состава. Но вот по словам главного тренера гостей Кирилла Новикова, у них в «Нефтехимике» ситуация не лучше — перед игрой в Туле потеряли двух центральных защитников, еще два игрока заболели по нынешней погоде в день матча. Пришлось играть с листа по непривычной схеме в три центральных защитника.

У «Арсенала», кстати, в этой игре выбыл получивший травму с «Родиной» Ишхан Гелоян, его не было даже в числе запасных. Так что проблемы с составом тоже множатся. Теперь вот, по словам Александра Сторожука, скорее всего до конца сезона выбыл Сергей Ткачев. Проблема чувствительная, ведь Ткачев не только ведущий игрок, но и один из лидеров.

Понимая, что с таким футболом трудно рассчитывать на победу, Александр Сторожук в перерыве произвел несколько перестановок, усилив Хабибовым и Коротковым фланги. И вдруг во втором тайме мы увидели тот «Арсенал», про который уже стали забывать — агрессивным, с хорошим контролем мяча, умеющим играть на обострение. Конечно, Кирилл Новиков после игры сказал, что ничего особенно опасного у ворот его команды, несмотря на давление, «Арсенал» все равно не смог создать. Ну может и так. С другой стороны, свой момент тульская команда организовала, и этого хватило, а Шевченко отметил свой дебют в основном составе точной голевой передачей на Окоронково.

Этот эпизод главный тренер гостей охарактеризовал, как ошибку игроков, которые не имеют специфических навыков игры в обороне. С трибуны показалось, что Окоронкво просто успел вовремя оторваться от своих опекунов. Но после видеопросмотра можно с ним согласиться — бомбардира «Арсенала» защитники действительно проспали. Но мы же не будем по этому поводу переживать, правда?

Что же касается нарушения при этом со стороны Баркова, которое углядели некоторые эксперты, то лучшим ответом на него будет эпизод в финале матча «Балтика» — «Динамо», который игрался в тот же день вечером. На 90+9-й минуте матча динамовец Мгамале забил победный мяч, а после игры пошла писать губерния — якобы при этом судья ошибочно не зафиксировал фол Бальбуэны, повлиявший на эпизод. Ну и? Что-то изменилось? А ведь в Калининграде, в отличие от Тулы или стадиона «Сапсан-арены», где также, якобы, в предыдущем матче Барков нарушал правила, есть возможность просмотра ВАР. Но ВАР безмолвствовал.

Просто за что мы любим футбол? Конечно, еще и за то, что после футбола. А после футбола включает в себя также интриги, голы, расследования, о которых будут писать долго, очень долго, заполняя газетные страницы и создавая посты в телеграм-каналах и прирастая новыми подписчиками. К этому надо относиться философски. Ругают — значит помнят. Ведь жизнь продолжается. «Арсеналу» осталось сыграть три матча, и все в плане турнирных перспектив зависит только от него.

«Арсенал» — «Нефтехимик» — 1:0 (0:0).

Гол: Окоронкво (76).

«Арсенал»: Кокарев, Быковский, Ботака-Иобома, Большаков, Суханов (Коротков, 46), Кайнов, Макаров (Лайкин, 46), Шевченко (Ндука, 90), Ткачёв (Барков, 64), Зуев (Хабибов, 46), Окоронкво.

«Нефтехимик»: Голубев, Кахидзе, Бердников, Сагуткин, Петров (Базелюк, 89), Емельянов, Морозов (Першин, 89), Кокоев (Денисов, 73), Джамилов, Галиулин (Шильцов, 66), Липовой (Магомедов, 66).

Предупреждён: Быковский.

Судья — Александр Машлякевич (Москва).

11 мая. Тула. Центральный стадион.