Музей святой Матроны в Себино отпраздновал юбилей

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

11 мая в селе Себино Кимовского района прошли торжественные мероприятия, посвященные 10-летию музея Матроны Московской и 25-летию канонизации святой.

В храме Успения Пресвятой Богородицы состоялось богослужение. На площади у храма прошел межрегиональный фестиваль народной и духовной музыки, были организованы мастер-классы. В музее гостей встречала выставка детского рисунка, на открытой площадке — ярмарка.

Гостей праздника приветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она отметила, что Себино — место духовной силы и исторической гордости для туляков, а также точка притяжения для паломников и туристов из разных регионов России и стран мира.

— Губернатор Алексей Дюмин всесторонне поддерживает развитие этого памятного места. По его инициативе в музейном центре села благоустроена территория, появились оборудованные купели и места отдыха для паломников на берегу реки Мокрая Табола, детская и спортивная площадки. Сегодня в Себино уже созданы объекты туристической инфраструктуры: кафе и цветочная лавка. Строится новое здание для сувенирного магазина и краеведческой экспозиции. В ближайших планах инвестора — гостиница.