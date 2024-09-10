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Фред предлагает вам дружить

Фред предлагает вам дружить

Фреду около двух лет, и он ищет дом. Умен, красив, здоров и приучен к выгулу. Привит и кастрирован.

Фред очень любит людей. Ему ничего не нужно, лишь бы быть рядом с человеком. 

Отлично ладит с другими животными. Сейчас живет на передержке, но очень грустит от недостатка внимания. 

Если вы готовы стать семьей для Фреда, звоните по тел. 8-996-432-90-92 (Алина).

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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Автор:
сегодня, в 17:51 +1
 

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