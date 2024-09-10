Фред предлагает вам дружить

Фреду около двух лет, и он ищет дом. Умен, красив, здоров и приучен к выгулу. Привит и кастрирован.

Фред очень любит людей. Ему ничего не нужно, лишь бы быть рядом с человеком.

Отлично ладит с другими животными. Сейчас живет на передержке, но очень грустит от недостатка внимания.

Если вы готовы стать семьей для Фреда, звоните по тел. 8-996-432-90-92 (Алина).

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