Фред предлагает вам дружить

Фреду около двух лет, и он ищет дом. Умен, красив, здоров и приучен к выгулу. Привит и кастрирован.
Фред очень любит людей. Ему ничего не нужно, лишь бы быть рядом с человеком.
Отлично ладит с другими животными. Сейчас живет на передержке, но очень грустит от недостатка внимания.
Если вы готовы стать семьей для Фреда, звоните по тел.
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