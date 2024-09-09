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Тульский «Арсенал» сыграл вничью на выезде с «Торпедо»
Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

Тульский «Арсенал» сыграл вничью на выезде с «Торпедо»

Счет в матче — 2:2. Все голы были забиты в первом тайме.

В Химках завершился матч 9-го тура Первой лиги — тульский «Арсенал» сыграл на выезде против московского «Торпедо». 

Счет в матче открыли оружейники — уже на 8-й минуте отличился Артем Попов. На 34-й минуте соперник сравнял счет — гол забил Аршак Корян. 

На 39-й минуте «Арсенал» снова вырвался вперед — в воротах хозяев «расписался» Сергей Ткачев. Преимущество команда Александра Сторожука не сумела удержать — под занавес тайма на 42-й минуте футболисты «Торпедо» опять отыгрались — забил Алексей Бердников. 

Во втором тайме, несмотря на упорную борьбу, ни одна команда не забила. 

Итоговый счет — 2:2.

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