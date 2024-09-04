Администрация Тулы опубликовала список подвалов-бомбоубежищ

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В документе 699 адресов с управляющими компаниями.

Администрация Тулы представила список подвальных помещений в многоквартирных домах, которые можно будет использовать в качестве укрытия населения на случай чрезвычайных ситуаций.

В перечень включили 699 адресов с указанием управляющей компании, которая ответственна за содержание помещения.

Скачать документ можно по ссылке.

Напомним, на ремонт бомбоубежищ в Тульской области выделяли 50 миллионов рублей. В регионе из 7011 подвалов пригодными для укрытия сотрудники Госжилинспекции признали лишь 2133. В 842 помещениях выявили протечки, захламленность, неисправность замков и др.