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Администрация Тулы опубликовала список подвалов-бомбоубежищ
Фото: ru.freepik.com.

Администрация Тулы опубликовала список подвалов-бомбоубежищ

В документе 699 адресов с управляющими компаниями.

Администрация Тулы представила список подвальных помещений в многоквартирных домах, которые можно будет использовать в качестве укрытия населения на случай чрезвычайных ситуаций.

В перечень включили 699 адресов с указанием управляющей компании, которая ответственна за содержание помещения.

Скачать документ можно по ссылке. 

Напомним, на ремонт бомбоубежищ в Тульской области выделяли 50 миллионов рублей.  В регионе из 7011 подвалов пригодными для укрытия сотрудники Госжилинспекции признали лишь 2133. В 842 помещениях выявили протечки, захламленность, неисправность замков и др. 

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Автор:
сегодня, в 10:31 0
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