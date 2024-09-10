Определилась точная дата матча 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России «Знамя Труда» — «Арсенал». Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.
Игра состоится 26 сентября в Орехово-Зуево. Начало встречи в 18.00.
Игра пройдет в Орехово-Зуево.
Определилась точная дата матча 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России «Знамя Труда» — «Арсенал». Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.
Игра состоится 26 сентября в Орехово-Зуево. Начало встречи в 18.00.
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