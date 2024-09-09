Кинотеатры, кинокафе и киноклубы: где в Туле можно посмотреть фильмы и где их обсудить?

Фото Myslo и киноплощадок

Когда вы в последний раз ходили в кино? Кажется, этот формат досуга и развлечения сильно поубавил в популярности после ковида. Но сейчас никаких ограничений нет, поэтому можно смело идти и смотреть то, что предлагают нам отечественные и зарубежные кинопроизводители.

А как быть тем, кто соскучился по большому экрану, но привык к комфорту домашнего просмотра? А эстетам, которые хотят обсудить кино и познакомиться с новыми лентами?

Специально для всех зрительских категорий Myslo сделал подборку из больших, частных кинотеатров и киноклубов в Туле.

Алмаз синема

​(Калужское шоссе, 1-а — ТРЦ «Платоновский»)

Часы работы: ежедневно с 10.00 до 00.00

Цена билета: от 180 руб.

Возможность оплатить билет пушкинской картой: есть, при покупке через сайт, актуально только для российских фильмов.

Количество залов: 3

Синема парк

(Ул. Пролетарская, 2 — ТРЦ «Макси»)

Часы работы: ежедневно с 10.00 до 03.30

Цена билета: от 120 руб.

Возможность оплатить билет пушкинской картой: есть, при покупке через сайт, актуально только для российских фильмов.

Количество залов: 8

Люксор

(​​Ул. Советская, 47 — ТРЦ «Гостиный Двор»)

Часы работы: ежедневно с 10.00 до 00.00

Цена билета: от 200 руб.

Возможность оплатить билет пушкинской картой: есть, при покупке через сайт, актуально только для российских фильмов.

Количество залов: 6

Синема Стар

(Ул. Пролетарская, 22-а — ТРЦ «Рио»)

Часы работы: пн-чт: 10.00–22.00

пт-сб: 10.00–23.00

вс: 10.00–22.00

Цена билета: от 170 руб.

Возможность оплатить билет пушкинской картой: есть, при покупке через сайт, актуально только для российских фильмов.

Количество залов: 2

Ретрокинотеатры

Майский

(ул. 9 Мая, 1-а)

Часы работы: пн-сб: 10.00-19.00

вс: выходной

Цена билета: от 180 руб. (некоторые киносеансы бесплатные)

Возможность оплатить билет пушкинской картой: есть

Количество залов: 1

Антикинотеатр обычно представляет собой небольшой кинозал (или несколько кинозалов), который гость арендует для индивидуального просмотра фильмов.

Преимущества: уютная домашняя атмосфера, приватность, возможность самостоятельно выбрать фильм для просмотра на большом экране.

Главный недостаток — стоимость аренды: она значительно выше, чем билет в обычный кинотеатр.

Кинокафе

(Пр. Ленина, 30)

Часы работы: по предварительной платной брони.

пн-пт: 14.00-02.00

сб-вс: 12.00-03.00

Цена аренды: от 300 руб./час + 100 руб./час за каждого гостя

Количество залов: 2 («красный» — до 12 гостей, «синий» — до 8 гостей)

Выбор кинофильмов: с флешки гостя или через онлайн-сервисы (в одном зале доступны IVI и Okko, в другом — Кинопоиск, IVI, Okko, Wink, KION)

Foggy-cinema & lounge

(​Пр. Ленина, 85, корп. 3​, цокольный этаж — ТДК «LiКЁRKA LOFT»)

Часы работы: круглосуточно по предварительной платной брони.

Цена аренды: от 200 руб./час (с 22.00 до 14.00 действует ночной тариф)

Количество залов: 1

Выбор кинофильмов: с флешки гостя или через онлайн-сервисы.

В киноклубе можно не только посмотреть кино, но и познакомиться с его историей, процессом производства и художественным языком. Проводником в мир кино становится ведущий или куратор — продвинутый зритель, искусствовед или сам режиссер.

Камерные кинопоказы в чайном магазине «Нитка»

(ул. Каминского, 24/24-а, цокольный этаж — деловое пространство «Союз»)

Киноклуб в «Нитке» под патронажем Алексея Шевякова появился в начале августа. Формат клуба предполагает не только обсуждение впечатлений, но и небольшую лекцию от спикера. Фильмы проецируют на стену с помощью проектора.

Площадка вмещает до 12 человек, поэтому необходимо заранее записаться. Вход платный: 300 руб. В качестве бонуса — чашка чая.

Как правило киноклуб проводят каждую неделю по пятницам в 19.00. Однако пространство работает в тестовом режиме с временным графиком, поэтому за актуальной информацией и анонсами лучше следить в соцсетях.

Кино в «Октаве»

(Центральный переулок, 18)

Сейчас кино в «Октаве» показывают раз в месяц. Однако в скором времени, по словам Алексея Шевякова, киноманских встреч будет больше. Обычно фильмы в кластере показывают в большом зале (первый этаж) на большом экране. Актуальное расписание сеансов можно уточнить на сайте «Октавы».

Иногда показы бесплатные, иногда необходимо купить билет (это зависит от прокатной лицензии и спикеров, которых приглашают на показы). Формат встреч киноклуба стандартный: выступление спикера, просмотр фильма и совместное обсуждение.

Киноклуб в «Октаве_Ю»

(Центральный переулок, 18)

Еще один тематический клуб в «Октаве», а точнее в молодежном пространстве «Октава_Ю». Его куратор и ведущий — уже известный вам Алексей Шевяков. В этом киноклубе особое внимание уделяется не эпохам и течениям кинематографа, а исследованию художественного метода режиссеров.

Бесплатные сеансы проходят практически каждую неделю: узнать новое расписание встреч можно на сайте кластера. Место встречи: лекторий библиотеки. Кино воспроизводят на «плазме».