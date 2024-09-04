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Кошку и кота хозяин бросил в зоогостинице. Нужен новый дом

Кошку и кота хозяин бросил в зоогостинице. Нужен новый дом

Эту белую кошку и черного котика хозяин оставил в зоогостинице, когда уехал на заработки в Москву. Больше мужчина не выходил на связь. От животных он, вероятно, решил отказаться. Так что четвероногим нужен новый дом!

Кошечке около года, она стерилизована. Котику около восьми месяцев. 

Находятся в Богородицке Тульской области.

Подробная информация по тел. 8-902-697-18-51 (Екатерина) или ВКонтакте

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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Космея не видит. Ей нужен спокойный хозяин и тихий дом
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