Кошку и кота хозяин бросил в зоогостинице. Нужен новый дом

Эту белую кошку и черного котика хозяин оставил в зоогостинице, когда уехал на заработки в Москву. Больше мужчина не выходил на связь. От животных он, вероятно, решил отказаться. Так что четвероногим нужен новый дом!

Кошечке около года, она стерилизована. Котику около восьми месяцев.

Находятся в Богородицке Тульской области.

Подробная информация по тел. 8-902-697-18-51 (Екатерина) или ВКонтакте.