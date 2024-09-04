Кошку и кота хозяин бросил в зоогостинице. Нужен новый дом

Эту белую кошку и черного котика хозяин оставил в зоогостинице, когда уехал на заработки в Москву. Больше мужчина не выходил на связь. От животных он, вероятно, решил отказаться. Так что четвероногим нужен новый дом!
Кошечке около года, она стерилизована. Котику около восьми месяцев.
Находятся в Богородицке Тульской области.
Подробная информация по тел. 8-902-697-18-51 (Екатерина) или ВКонтакте.
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