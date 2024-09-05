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В Туле завершается строительство нового моста через Упу: фоторепортаж

В Туле завершается строительство нового моста через Упу: фоторепортаж

Стройку посетил врио губернатора Дмитрий Миляев. Он осмотрел возведенные пролеты моста и эстакады и ознакомился с ходом работ.

Новый мост – крупнейший инфраструктурный проект для Тульской области. По словам Дмитрия Миляева, столь крупное дорожное строительство в регионе проходит впервые. Работы находятся в завершающей стадии.

– Новый мост соединит Зареченский округ с Привокзальным и Советским, а также снизит транспортную нагрузку, связанную с расположением крупных промышленных и оборонных предприятий в черте города, – сказал врио главы региона.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник отметил, что это самый дорогостоящий проект в Туле, стоимость которого – более 4,5 млрд рублей. Строительство началось в 2022 году с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита. Рабочее движение по мосту будет открыто до конца сентября.

Уже открыто движение транспорта на кольцевом пересечении улицы Мосина и Павшинского моста. Также в этом году вместе с реконструкцией участка Набережной Дрейера идет ремонт ул. Курковой, Набережной Дрейера и ул. Заварная.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов сообщил, что эстакадный мост через Упу – уникальный объект, так как его строительство проходит в стесненных условиях городской застройки с большим количеством инженерных сетей. Ход работ находится на ежедневном контроле. Было принято решение по расширению дороги на Набережной Дрейера и ул. Курковой до четырех полос.

Дмитрий Миляев поручил минтрансу совместно с администрацией города постоянно контролировать ход работ, взаимодействовать с подрядчиком и при необходимости оперативно реагировать на возникающие проблемы.

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Фотограф:
сегодня, в 18:48 +2
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