Цепной, висячий и думский: как в Туле строили новый мост в Чулково

Чулковский мост через Упу. 1957 г.

Известно, что мосты соединяют. Вот только процесс сближения центральной части Тулы с Чулков­ской слободой растянулся на десятилетия.

Скованные одной цепью

В XIX веке Чулково с восточной стрелкой острова оружейного завода и, соответственно, далее через Кривой или Чугунный мосты с центром города соединял пешеходный Цепной мост, построенный в 1843 г. по проекту инженера Эрнеста Шуберского.

Цепной, потому что устойчивость конструкции достигалась в нем за счет цепей, крепившихся к башням по обеим сторонам реки. Длина цепного моста была 105 метров.

Тульский градоначальник Андрей Любомудров этот мост называл чудом строительного искусства. Но продержалось чудо недолго.

В 70-е годы того же века от моста остались одни каменные устои.

Когда в Туле, по соглашению городского общественного управления с инженером Андреем Горчаковым, начали проводить конку, возникла идея дотянуть ее по бывшему цепному мосту до Чулкова, от Посольской на Воздвиженскую улицу мимо кремлевского сада и стен на Лопатинскую, Староникитский переулок, через остров оружейного завода. Проект был осуществлен. Остатки этой линии можно видеть на старых фотографиях Менделеевской, она же Лопатинская, улицы.



Остатки былой роскоши. Рельсы от конки на Менделеевской улице.

На цепной, правда, денег уже не было, но мост все-таки на другой берег дотянули. Теперь он стал называться в городе Висячим. Однако во время паводков постоянно уходил под воду, о движении по нему конки речь уже не шла. Висячим мостом пользовались только пешеходы, а в начале ХХ века он совсем пришел в негодность.



Висячий мост во время ледохода на Упе.

Днем желающих перевозили на лодке — конечно, за деньги. Ночью и такое сообщение прекращалось. Случайному прохожему, следующему в Чулково, приходилось делать большой крюк до Чугунного моста.

Денег нет, но мост будет

Точкой отсчета строитель­ства чулковского моста в городе считали экстренное заседание городской Думы 1906 года, на котором постановили начать строительство моста, назвать его Думским и поручить постройку моста безработным. Денег в казне было негусто, однако что-то имелось. Остановились на проекте инженера Кнорре, известного уже в Туле по разработке Рогожинского источника для водопровода.

Почти сразу за соглашением отцы города вдруг озаботились тем, что инженер слишком много попросил, и начали активно проверять его данные. Написали профессору Кривошеину, выполнявшему чертежи. Написали на Брянский и Коломенский заводы, чтобы уточнить расценки. Нет, вроде как Кнорре не кидал, — предложенные им тарифы были вполне в русле средних по рынку.



Устои бывшего цепного моста. Вид с восточной стороны.

Время шло, и наступил час икс, когда надо было принимать решение. Но цены росли. Если четыре года назад Коломенский завод брался устроить мост за 75 тысяч рублей, то теперь расценивал свои услуги вдвое дороже.

Но новый состав Думы в 1909 году разорвал все прежние обязательства. Конечно, фирмы, с которыми уже вели переговоры, на это нешуточно обиделись.

Жители Чулкова слали одно ходатайство за другим, а денег у администрации не прибавлялось. Городской голова Н. Волков рассказывал, что о займе на такое сооружение, как мост, то есть не приносящее прямого и постоянного дохода, думать нечего. Вообще, о постройке моста в Чулково можно будет говорить, лишь когда у города будут предприятия, приносящие постоянный доход. Например, хотя бы электрический трамвай, театр и т. п. Начинать же постройку моста на имеющиеся в Московском купеческом банке 90 тысяч более чем рискованно.



Устои цепного моста.

Вдруг в марте 1913 года на экстренном заседании городской Думы вопрос о постройке моста в Чулково был решен. Мост предполагалось строить однопролетный, основанный на двух береговых устоях, незатопляемый.

Направление моста: Старо-Никитский переулок — Веневская улица. Ширина в проезжей части 4 сажени, с двумя тротуарами по бокам, шириной 0,7 сажени. В консолях под тротуарами моста будут сделаны приспособления для прокладки водопроводных труб. Как расчеты прочно­сти, так и проезжие части моста отвечают возможности свободного движения при устройстве трамвая.

Однопролетный мост столичный профессор Белелюбский посчитал самым выгодным. Стоимость нового моста оценивалась в 202 717 руб.



Инженер Николай Белелюбский

– автор проекта моста в Чулково.

Летом, по предложению профессора Белелюбского, забили две пробные сваи на противоположных берегах Упы, чтобы не было ошибки относительно грунта. Осенью, после снятия овощей на огородах, приступили к заготовке материала для постройки быков для моста.

Но Белелюбский, видно заваленный заказами, все время тянул с копиями чертежей. В конце концов, летом 1914 года прислал часть проекта моста в управу, но пакет так и лежал нераспечатанным.

Ждали, что это сделает приглашенный на работу новый инженер, которого все не было. В июле 1914 года предполагал приехать сам Белелюбский, но прислал телеграмму, что по срочным делам вызван в Ростов, в Туле будет только в августе. В августе началась война, и финансирование прекратилось.

Мосту быть!

Советские времена также начались с того, что уже в 1923 году мост из Чулково обещали сделать. Проявив сметку, слово сдержали. Новый мост поставили на понтонах, которые взяли на складе артиллерий­ского управления. К следующему половодью мост пришлось разобрать, и он лежал во дворе районного отделения милиции. Когда по городу уже вовсю говорили, что мост унесен ледоходом, о нем вспомнили и вернули на место. Но в целом это проблему, конечно, не решило.



Пешеходный мост из Чулково. 1920-е гг.

За постройку моста взялись только в конце 20-х годов, в связи с прокладкой трамвайной линии в Чулково. Строили долго: не было денег ни на рельсы, ни на металлические пролетные конструкции. Кроме того, надо было проложить новый путепровод над действующей линией железной дороги и возвести земляную дамбу длиной 350 метров и высотой в 12 метров. Для устрой­ства моста продолжили участок бывшей улицы Троицкой, на тот момент Михеева, а сейчас Советской.

Как часто в то время бывало, хорошей идее мешала Троицкая церковь XVIII века, которую все равно хотели закрыть. Расставались по частям. Сначала снесли колокольню, а потом и весь храм.

На подмогу строителям в порядке общественной помощи вышли на субботник коммунисты и комсомольцы город­ских ячеек. После завершения работ город получал уже четыре маршрута трамвая. Первый был Курский вокзал — Толстовская застава, второй — Заречье — Толстовская застава, третий маршрут Чулково — Курский вокзал и четвертый — Чулково — Заречье.



Строительство Чулковского моста.

Трамвайная линия вместе с мостом была открыта к 7 ноября 1931 года. Пуск нового моста и трамвайной линии в Чулково стали огромным событием в жизни Тулы.