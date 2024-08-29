Встретимся в «Премьере»: как жил в нулевых самый знаменитый тульский клуб

Фотографии Ларисы Фирсовой, Романа Борисова и из архива Myslo.

Вместе с клабберами вспоминаем «тульскую Ибицу», которая умещалась в одном ДК на улице Ф. Энгельса, — эпицентр неподдельного веселья и чистого кайфа.

«Мне под утро приснились мои нулевые…» — поют «Убийцы» в 2023 году. Забыть былое с его горестями и радостями не могут даже те, кто в начале века «по-жесткому прудил в памперсы». Что уж говорить о современниках эпохи гламура, ТВ и гаджетов!

Лучшее доказательство непроходящей ностальгии — десятки тематических сообществ в соцсетях, где все неравнодушные публикуют фото, видео, DJ-сеты с мероприятий. Тут же современные тематические вечеринки — «Дискотека 90 и 00-х».

В рубрике «Нулевые» Myslo предлагает матерым тусовщикам поностальгировать, а молодым людям узнать, где отдыхали их мамы и папы, и испытать ностальгию по временам, в которым они не жили.

Премьер

Сегодня мы вспомним (и увидим!) настоящую легенду — клуб «Премьер». Поговорим с людьми, которые стояли у его истоков и делали это место таким, каким его запомнили.

Лариса Фирсова работает в сфере event-индустрии и кейтеринга более 30 лет. В прошлом она — управляющий клубом «Премьер».

— «Премьер» начал работу 27 декабря 1997 года, когда ночные клубы стали появляться по всей стране. Для туляков он открылся позже, 4 марта 1998 года. Я точно помню этот день, потому что гости чуть не разнесли все здание, — на открытие приехала культовая группа Bad Boys Blue.

Молодые предприниматели арендовали помещение в здании ДК профсоюзов и преобразили его. Ремонт длился около года, и в результате появилась новая уникальная планировка. До «Премьера» в этом здании был «Колорит» — более сдержанный и классический.

У нас был свой подход: оборудование, мебель, программа, даже сама концепция КРК «Премьер». На его территории был и кинотеатр Albany, и паб «Гиннес», бар «Гараж» и Radio-Bar, молодежный клуб «Сигма-Один» — они появились позже.

Особенность клуба заключалась в мощной системе безопасности — времена были непростыми. Плюс сам формат развлекательного комплекса — ты мог получить весь спектр ощущений. Попав туда, пропадал навечно, потому что бывал везде и сразу: пил настоящее пиво в «Гиннессе», чуть позже можно было и фильм посмотреть, когда Albany откроется. Самое главное, что зависнуть там могли люди разных поколений.

«Встретимся в „Премьере“» — это реально была ключевая фраза с пятницы по воскресенье.

Тогда были очень интересные и смелые шоу и программы — сейчас такого не найти. В комплексе царила настоящая творческая свобода: от ретрогруппы «Фанты» до иностранных диджеев, табачных компаний, крупных производителей алкоголя. Официанты тут были вышколенные: они учились в специальной школе и сдавали экзамены.

Но времена меняются — меняются и форматы отдыха. Молодому поколению такое представить сейчас трудно: сегодня в моде маленькие бары и клубы, сервис уже не тот. Но я думаю, что большие заведения вернутся к нам на новом, более высоком уровне!

Роман Борисов — арт-директор «Премьера» и ведущий во всех смыслах этого слова — радиоведущий, телеведущий, ведущий различных торжеств и шоу.

— В «Премьере» было тысячи мероприятий, всего не упомнишь и не расскажешь! Считайте: каждый месяц мы делали как минимум одно громкое мероприятие и два-три обычных. И так 16 лет! На самом деле это очень сложно, потому что — представляете! — каждую неделю нужно было удивлять чем-то новым.

Были и такие мегасупервечеринки, которых люди ждали целый год. Например, мероприятие «Ретрошик», которое мы делали раз семь. Люди наряжались, готовились к этому мероприятию. И «Хэллоуин» у нас был самый лучший среди тех заведений, которые я видел.

К нам приезжали разные группы: москвичи, петербуржцы, иностранные команды. Даже сами нам звонили.

Приехал к нам как-то очень уставший диджей из Италии — Alex Gaudino. Меня заранее предупредили, что он «говнистый». Да и гастрольный график у него сложный: чтобы добраться до Тулы, ему пришлось сделать две пересадки, прилетел он в семь, а на танцпол выходить надо в двенадцать. В гостинице ему не понравился цвет обоев. В райдере-то не написано, что ему зеленых не надо… Он развернулся, сел в машину и сказал: Go to Moscow airport! Все! Мы начали ломать головы: деньги проплачены, народ уже в зале. Кое-как уговорили его остаться. Обзвонили все гостиницы, нашли номер — это учитывая то, что времени оставалось впритык, номера все забронированы, так ему еще и люкс нужен. Отыграл, уехал — и слава богу!

Артисты бывают разные — «говнистые» и «не говнистые». К каждому человеку нужен свой подход. Не с первого раза нашли подход — так со второго!

Хороший показатель, что люди любили «Премьер»:

когда мы устроили вечеринку «Премьер: 20 лет спустя» в честь дня рождения клуба, пришло полторы тысячи человек.

Вот и думайте, насколько «Премьер» был популярен в Туле...

Представить «Премьер» нулевых без танцевальных шоу Сергея Крапивы невозможно. Модель, хореограф и актер поделился своими воспоминаниями о клубной альма-матер:

Сергей Крапива — Самое главное — это атмосфера, которая была в «Премьере». Люди ждали выходных, чтобы прийти в клуб и посмотреть шоу, получить теплые эмоции. У людей был выбор: одни могли слушать R&B, другие — русскую попсу или электронное направление. Тут можно было отлично отдохнуть: выпить пива в «Гиннессе», вкусно поесть, посмотреть новое кино, поиграть с друзьями в бильярд, сходить на дискотеку и посетить концерт со звёздами. И все это рядом с Центральным парком! Каждые выходные были тематическими и фееричными. «Премьер» был местом силы, потому что в нем было все и сразу! В клуб ходили люди разных возрастов и находили свою зону комфорта. Сейчас рекламой рулят соцсети, а раньше это делали иначе. Как-то раз мы проводили акцию от магазина Nike, и надо было шумно пропиарить мероприятие. Нам выдали автомобиль в форме огромного белого кроссовка Nike, и мне довелось ездить на нем по Туле, дабы сделать хорошую рекламу. Немного погодя мне на хвост село наше ГИБДД! Пришлось все долго объяснять, а потом феерично в сопровождении машин с мигалками возвращаться в родной «Премьер». Получилось по-настоящему качественно!

Дмитрий Лашкевич начинал еще в ДК профсоюзов, а потом перекочевал в «Премьер» и работал там звукооператором:

Дмитрий Лашкевич — Звукооператор — это условно, в трудовой книжке так записано. Помимо этого, мы и технические работы выполняли, и декорации, и реквизит, а если надо, то и на сцену в качестве актёров выходили. Мы там были, в принципе, универсальными работниками. В бытность «Премьера» было много интересного. Но я хочу сказать о людях, без которых ничего бы не случилось: Виктор Эрвинович Штоль, который многому меня научил и чьими советами я пользуюсь до сих пор; Лариса Михайловна Фирсова, Ольга Алексеевна Нефедьева, Саша Дунаев, Рома Борисов, многие ребята из охраны «Премьера». Кого не назвал — не обессудьте. Много было хороших и интересных людей, почти с каждым я до сих пор поддерживаю связь и дружу.

«Премьер» подарил мне опыт, друзей, веселые годы. Самое главное — там я встретил свою половину, и в браке у нас родилась замечательная дочка.

Конец эпохи

24 ноября 2014 года на сайте Тульской федерации профсоюзов появилось объявление о продаже всего КРК «Премьер» и кинотеатра Albany.

Объявление висело пару месяцев. Дальнейшие события развивались с утомительной неизбежностью. 15 января 2015 года стало известно о закрытии «Премьера» и еще одной легенды — клуба «Казанова» (среди «своих» — «Казы»).

31 января 2015 года адепты клуба проводили духовную обитель в историю. По ту сторону весны, в марте 2015-го, потихоньку стало исчезать и «тело» «Премьера»: сначала снесли летние кафешки, затем стали выносить «внутряк», а в конце КРК «раскороновали»: логотип Albany снесли экскаватором.

Сейчас на месте «тульской Ибицы» строится аквапарк. «Как смеешь ты стоять там, где стоял он?!» — примерно так туляки встретили новичка тогда (чего стоит отрицательный рейтинг новости по ссылке выше). Теперь мы можем увидеть, как 10 этажей новых развлечений уже обрастают сайдингом.

«Нулевые» не могут длиться вечно: их век недолог, он ограничен неотвратимым наступлением «десятых». А «десятые» — «двадцатыми». А «двадцатые»…

А в каких клубах оттягивались вы? Расскажите в комментариях!