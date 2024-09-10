«Маршруты» от компании «Имена»

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В этом году «Маршруты» прошли второй раз. И стали логическим продолжением образовательно-просветительского проекта Urban day, посвященного теме локальной идентичности Тулы.

Локальная идентичность — это чувство принадлежности к определённой территории, сообществу или месту. Участники «Маршрутов» изучили факты и особенности, характерные для Тулы и туляков.

Начало «Маршрутам» положило изучение истоков формирования локальной идентичности, как залог ее понимания в современности. Создатели экскурсий обратились к истории, социально-культурным, географическим особенностям развития региона.

Долгое межсезонье, холодная зима и скоротечное лето, характерное для региона сформировали явление «штурмовщины» — когда в короткий период времени нужно выполнить большой объем работы. Этот термин используют и в наше время, так называют работу, выполненную поспешно и в последний момент.

В регионе много пахотных земель, возделывание которых — сложная физическая работа. Для ее выполнения требовалось большое количество калорий, поэтому в местной кухне много сытных блюд. Например, тульский «лапоть» — пирог из белого теста с начинкой из картофеля. Назван он так за овальную форму. А в старотульские щи — традиционные щи с капустой на мясном бульоне — добавляли гречку, чтобы они были посытнее. Местный климат и земли благоприятны для выращивания гречихи, поэтому она используется во многих рецептах.



Сбор группы у дома-музея В. В. Вересаева.

Второй маршрут программы прошел по старым тульским улицам. Участники исследовали архитектуру города. Наблюдали, как классическая архитектура перемешивается с эклектикой: в начале ХХ века в престижном дворянском районе поселяются купцы, которые строят свои дома в духе нового времени — в модерне, готике, русском стилях.



Улица Бундурина, дом 21. Принадлежал доктору К. Н. Дьякову.

Особого внимания заслуживают узоры и орнаменты деревянного зодчества. Хозяева и зодчие вкладывали в резьбу определенный смысл. Пожалуй, самым распространённым символом можно назвать изображение солнца. Солнечный круг изображался в нескольких вариантах: восход, полуденное солнце или закат.

Еще в деревянном декоре Тулы встречаются сердечки, звездочки, петушки, розочки, даже ужи — это хранители семейного очага.

Мотивы в деревянной резьбе фасадов на улице Бундурина.

Широко представлена в городе и архитектура советского модернизма. Мозаичные панно, витражи, барельефы и монументальная живопись второй половины ХХ века придавали зданиям индивидуальность и характер.

Завершили «Маршруты 2024» прикладной темой — обсудили влияние городских сообществ на формирование локальной идентичности. Прогулки прошли по центру города.

Современный облик города сформирован, в том числе, благодаря неравнодушным тулякам. Группы активистов отстояли сквер рядом с ТЦ «Куклы», добились установления пешеходных переходов через улицы Благовещенская и Союзная вдоль улицы Советской. Вернули деревья на проспекте Ленина.



Творческий индустриальный кластер «Октава».

Новое деловое пространство «Союз» создано для предпринимателей, которые меняют облик Тулы, создают сообщество активных людей, стремящихся к развитию города. Здесь можно познакомиться с торговой галереей, мастерскими и шоу-румами локальных брендов. «Октава» стала завершающей точкой программы «Маршруты 2024».

«Имена» — федеральная девелоперская компания. Она проектирует и строит дома во многих городах России. Более 5 лет компания создает особенные жилые проекты в Туле. С заботой и уважением относится к городам, изучает их историю и культуру.

Тула сохраняет многогранность, хранит и создает новые места и смыслы. Проекту «Маршруты» предстоит еще много открытий. «Имена» продолжат изучать город, следите за новостями в группе компании.

До встречи на «Маршрутах» в следующем году!

Девелоперская компания «Имена»

Тула, ул. Каминского 24/24а, 4 этаж, оф. 400.

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