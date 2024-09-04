Стала известна причина мощных хлопков в небе над Тульской областью

Утром 4 сентября, примерно в 5.40, туляков разбудил грохот. Его слышали в разных районах города и в области. По нашим данным, причиной грохота стал пролет военной авиации. Самолет перешел на сверхзвук.
Военный самолет преодолел звуковой барьер.
Утром 4 сентября, примерно в 5.40, туляков разбудил грохот. Его слышали в разных районах города и в области. По нашим данным, причиной грохота стал пролет военной авиации. Самолет перешел на сверхзвук.
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