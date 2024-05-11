В Тульской области ищут жителя Краснодарского края в черном спортивном костюме

С 6 мая неизвестно местонахождение Эдуарда Алексеевича Колпакова. Ему 54 года. Он может находиться как в г. Анапе Краснодарского края, так и в Тульской и в Московской областях.



Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза серо-голубые, черный спортивный костюм с белым логотипом и полосами, кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба сообщить по следующим номерам.

Инфорги: Анастасия Эльда тел. 8 (985) 212-45-90 ,

Марина Яга84 @yaga84 тел. 8 (929)559-36-49,

Анастасия Бесиха @anastasiabesixa тел. 8(903)452-87-79.

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