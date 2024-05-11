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Туляки спасли более 70 птенцов голубей из замурованного чердака
Фото: Психиатрич.клиника имени Дж.Харрисона предлагаеТ

Туляки спасли более 70 птенцов голубей из замурованного чердака

Об этом рассказала волонтер Табрис Янгчен.

В начале мая жительница Зеленстроя начала бить тревогу: в доме на проспекте Ленина 133 б закрыли решетками продувы на чердак. Весь вечер тулячка наблюдала, как голуби бьются в решетки снаружи. С опасениями, что птицы остались запертыми внутри, она обратилась к волонтерам.

В итоге неравнодушным тулякам удалось вытащить более 70 птенцов голубей. Они ослаблены, им требуется лечение.

— Слишком много птенцов. Просто кормлю по кругу, бросив другие дела. Всего птенцов около 70. Если на кормление каждого тратить 5 минут, нужно примерно 6 часов. В первые сутки я кормила каждого: осматривала и рассаживала, они тоже сначала привыкали к кормлению. А у меня еще и другие птицы требуют забот. Сейчас половина голубят едят или начинают есть сами, — рассказала Табрис Янгчен.

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Кроме того, несколько дней волонтеры продолжали вытаскивать взрослых голубей из замурованного чердака. 

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