Туляки из разных уголков области жалуются на переполненные мусорные площадки

Фото предоставлены подписчиками канала "Тула.Происшествия"

Некоторые не вывозятся, как минимум, несколько недель.

«Горы мусора больше площадки», «Лежит около месяца, а то и больше, никто этим не занимается». Такие сообщения с соответствующими фото появились в телеграм-канале «Тула. Происшествия».

Так, в д. Скобелево Большой Тулы, по словам жителей, горы мусора складируются вокруг контейнерной площадке около месяца.

Похожая ситуация и в Киреевске. Как пишут местные, в городе несколько таких переполненных мусорных площадок.

Судя по фото, в д. Судаково твердые бытовые отходы находятся далеко не на контейнерной площадке: крупногабаритный мусор лежит среди зеленой лесопосадки.

А в вашем районе есть проблемы с переполненными мусорными площадками?