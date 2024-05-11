  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляки из разных уголков области жалуются на переполненные мусорные площадки - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляки из разных уголков области жалуются на переполненные мусорные площадки
Фото предоставлены подписчиками канала "Тула.Происшествия"

Туляки из разных уголков области жалуются на переполненные мусорные площадки

Некоторые не вывозятся, как минимум, несколько недель.

«Горы мусора больше площадки», «Лежит около месяца, а то и больше, никто этим не занимается». Такие сообщения с соответствующими фото появились в телеграм-канале «Тула. Происшествия»

Так, в д. Скобелево Большой Тулы, по словам жителей, горы мусора складируются вокруг контейнерной площадке около месяца.

612_378_white_663f25a9d5534.jpg

Похожая ситуация и в Киреевске. Как пишут местные, в городе несколько таких переполненных мусорных площадок. 

photo_2024-05-10_21-10-18.jpg

Судя по фото, в д. Судаково твердые бытовые отходы находятся далеко не на контейнерной площадке: крупногабаритный мусор лежит среди зеленой лесопосадки.

photo_2024-05-11_08-59-11.jpg

photo_2024-05-11_08-59-10.jpg

 

А в вашем районе есть проблемы с переполненными мусорными площадками?

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 16:03 +1
Другие статьи по темам
Событие
мусор
Место
СудаковоБольшая ТулаКиреевскСкобелево

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области ищут жителя Краснодарского края в черном спортивном костюме
В Тульской области ищут жителя Краснодарского края в черном спортивном костюме
Двое подростков попали в ДТП на квадроцикле в Щекино
Двое подростков попали в ДТП на квадроцикле в Щекино
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.