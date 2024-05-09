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Владимир Машков: «Те, кто с нами, — с нами навсегда. А те, кто не приехал на Парад, делают большую ошибку»
Фото из видео телеграм-канала SHOT.

Владимир Машков: «Те, кто с нами, — с нами навсегда. А те, кто не приехал на Парад, делают большую ошибку»

Наш земляк, замечательный актер дал небольшой интервью на Параде Победы в Москве.

Владимир Машков пообщался с нашими коллегами из телеграм-канала SHOT.

Председатель Союза театральных деятелей РФ Машков подчеркнул общую ответственность за безопасное будущее России. Он порадовался визитам в Москву иностранных делегаций, в частности — из Белоруссии.

— Мне кажется, те, кто не приехали на Парад, делают большую ошибку в своей жизни. Прежде всего, они теряют главное, это осознание нашего общего великого дела — победы над нацизмом. Если люди в других странах это забывают, это самая большая беда. А те, кто с нами, те с нами навсегда.

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