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Сергей Шойгу подписал приказ о проведении праздничного салюта в Туле
Фото Алексея Пирязева.

Сергей Шойгу подписал приказ о проведении праздничного салюта в Туле

Салют состоится в 22.00.

В документе говорится:

— В ознаменование 79-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов ПРИКАЗЫВАЮ:
9 мая 2024 г. в 22.00 по местному времени произвести праздничные салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью залпами холостых выстрелов артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с существующими нормами расхода боеприпасов и фейерверочных изделий на один артиллерийский салют.

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сегодня, в 12:00 +5
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Тула

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