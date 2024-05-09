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Музей «Ясная Поляна» объявляет набор в Летнюю школу для учителей русского языка и литературы
Фото предоставлены музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

Музей «Ясная Поляна» объявляет набор в Летнюю школу для учителей русского языка и литературы

VI Летняя школа пройдет с 23 по 27 июля.

Школу организует музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» совместно с ассоциацией «Гильдия словесников». Она предполагает очную форму взаимодействия филологов, критиков, литературоведов и учителей-практиков.

Для участия в мероприятии необходимо до 20 мая подать заявку на Конкурс, по результатам которого будет произведен отбор 30 кандидатов. Заявку может подать любой учитель-словесник из России и стран СНГ.

В проведении подобной школы одновременно заинтересованы как учителя-словесники, так и сотрудники музея. Первые видят в этом возможность получить новые сведения из первых рук, задать вопросы исследователям Льва Толстого, получить опыт живых мастер-классов и «подпитаться» в профессиональной среде. Вторые рассматривают Школу как возможность обсудить преподавание творчества Толстого, а значит, повлиять на формирование у школьников уважения и интереса к отечественной словесности, а также совместно с учителями-словесниками понять самые интересные и эффективные способы взаимодействия музея и школы.

В этом году тему Летней школы можно условно обозначить как «Детство» – детство Льва Толстого, воспитание в семье Толстых, детское творчество и техника свободного письма.

Программа включает лекции, экскурсии, встречи с научными сотрудниками музея-усадьбы «Ясная Поляна». Большой упор будет сделан на практическую работу: обсуждение идей в группах и с модератором, круглые столы. Практическую работу проведут:

  • Дмитрий Бак, директор Государственного музея истории российской литературы им. В. И. Даля, профессор РГГУ и Школы-студии МХАТ, литературный критик;
  • Елена Романичева, ведущий научный сотрудник лаборатории социокультурных образовательных практик Московского городского педагогического университета, кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный учитель РФ;
  • Юрий Сапрыкин, литературный критик, обозреватель издания «Коммерсант-Weekend»;
  • Антон Скулачев, учитель русского языка и литературы школы № 1514, председатель Гильдии словесников.

По окончании курса участникам будут выданы сертификаты об участии в Летней школе и освоении образовательной программы.

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летняя школаучительрусский язык и литература
Место
Ясная Поляна
 

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