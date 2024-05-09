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В Крапивне открылась экспозиция «Самовар — символ семейного очага»
Фото Тульского музейного объединения.

В Крапивне открылась экспозиция «Самовар — символ семейного очага»

Выставка будет работать в Музее русского и современного искусства до 9 сентября.

На выставке представлены самовары известных фабрик и товариществ — наследников Николая Романова, фабрики Сомовых и Баташева.

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Особое место в экспозиции занимают бульотки, небольшие металлические чайники. Такой предмет предназначался для сервировки стола и поддержания внутри температуры воды, кипятить жидкость в нем было нельзя. Бульотка даже получила интересное название — аристократическая сестра самовара.

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Предметом роскоши бульотки стали при императрице Екатерине II, а выпускали их тульские заводы.

Увидеть самоварную экспозицию можно до 9 сентября.

Село Крапивна, ул. Коммунаров, 27, тел. 8-953-955-13-81. 6+

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вчера, в 22:10 +1
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Тульская область

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