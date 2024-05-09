В Крапивне открылась экспозиция «Самовар — символ семейного очага»

Фото Тульского музейного объединения.

Выставка будет работать в Музее русского и современного искусства до 9 сентября.

На выставке представлены самовары известных фабрик и товариществ — наследников Николая Романова, фабрики Сомовых и Баташева.





Особое место в экспозиции занимают бульотки, небольшие металлические чайники. Такой предмет предназначался для сервировки стола и поддержания внутри температуры воды, кипятить жидкость в нем было нельзя. Бульотка даже получила интересное название — аристократическая сестра самовара.





Предметом роскоши бульотки стали при императрице Екатерине II, а выпускали их тульские заводы.



Увидеть самоварную экспозицию можно до 9 сентября.



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