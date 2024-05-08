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В тульских школах провели Уроки мужества
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В тульских школах провели Уроки мужества

Ребята принесли в школу портреты своих героических предков.

Сегодня, 8 мая, Урок мужества, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Центре образования № 58 «Поколение будущего».

Торжественное мероприятие прошло под девизом «Бессмертный полк. В одном строю с Героями наследники Победы». Ребята принесли в школу портреты своих героических предков. Со сцены прозвучали патриотические стихотворения и песни, слова благодарности прадедам, отстоявших Победу. 

Как сообщает администрация Тулы, уроки мужества и другие патриотические мероприятия прошли во всех центрах образования областной столицы.

Сюжет: День Победы-2024
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