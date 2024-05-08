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15 мая Тулу ждет масштабное отключение воды
Фото из архива Myslo.

15 мая Тулу ждет масштабное отключение воды

Медвенско-Осетровский водозабор будут готовить к зиме.

15 мая с 8.00 до 00.00 16 мая будет прекращена подача воды по следующим адресам:

В Пролетарском районе:

  • ул. Пролетарская,
  • ул. Степанова,
  • ул. Декабристов,
  • ул. Марата,
  • ул. Плеханова,
  • ул. Гармонная,
  • ул. Замочная,
  • ул. Кирова,
  • ул. Чапаева,
  • ул. Калинина,
  • ул. Епифанская,
  • ул. Металлургов, 89, 106, 108,
  • ул. Ложевая,
  • ул. Серова,
  • ул. Осташова,
  • ул. Каракозова,
  • ул. Вяземская,
  • Веневское шоссе,
  • ул. Сызранская,
  • ул. Индустриальная,
  • ул. К. Маркса,
  • Демидовская плотина.

В Центральном районе:

  • ул. Кауля,
  • ул. Оборонная,
  • ул. Староникитская,
  • ул. Новомосковская,
  • ул. Ак.Павлова, д. 34-г,
  • М. Смирнова,
  • ул. Пирогова,
  • ул. Тургеневская,
  • ул. Пушкинская,
  • ул. Советская,
  • ул. Рязанская,
  • ЖК «Суворовский»,
  • ЖК «Левобережный»,
  • ЖК «Времена года»
  • Юго-Восточный микрорайон,
  • пос. Басово-Прудный, пос. Старо-Басово.

Пониженное давление холодного водоснабжения будет по следующим адресам:

  • ул. Советская,
  • ул. Ленина,
  • ул. Бр. Жабровых
  • ул. Лейтейзена,
  • Красноармейский проспект,
  • ул. Ф. Смирнова,
  • ул. Сойфера,
  • ул. Мосина,
  • ул. Революции,
  • ул. Фрунзе.
  • п. Менделевский,
  • п. Южный,
  • п. Трудовой,
  • п. Восточный,
  • п. Угольный,
  • п. Октябрьский.

Как сообщает «Тулагорводоканал», это связано с подготовкой Медвенско-Осетровского водозабора к зиме.

По окончании работ возможно ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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