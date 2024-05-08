15 мая Тулу ждет масштабное отключение воды

Фото из архива Myslo.

Медвенско-Осетровский водозабор будут готовить к зиме.

15 мая с 8.00 до 00.00 16 мая будет прекращена подача воды по следующим адресам:

В Пролетарском районе:

ул. Пролетарская,

ул. Степанова,

ул. Декабристов,

ул. Марата,

ул. Плеханова,

ул. Гармонная,

ул. Замочная,

ул. Кирова,

ул. Чапаева,

ул. Калинина,

ул. Епифанская,

ул. Металлургов, 89, 106, 108,

ул. Ложевая,

ул. Серова,

ул. Осташова,

ул. Каракозова,

ул. Вяземская,

Веневское шоссе,

ул. Сызранская,

ул. Индустриальная,

ул. К. Маркса,

Демидовская плотина.

В Центральном районе:

ул. Кауля,

ул. Оборонная,

ул. Староникитская,

ул. Новомосковская,

ул. Ак.Павлова, д. 34-г,

М. Смирнова,

ул. Пирогова,

ул. Тургеневская,

ул. Пушкинская,

ул. Советская,

ул. Рязанская,

ЖК «Суворовский»,

ЖК «Левобережный»,

ЖК «Времена года»

Юго-Восточный микрорайон,

пос. Басово-Прудный, пос. Старо-Басово.

Пониженное давление холодного водоснабжения будет по следующим адресам:

ул. Советская,

ул. Ленина,

ул. Бр. Жабровых

ул. Лейтейзена,

Красноармейский проспект,

ул. Ф. Смирнова,

ул. Сойфера,

ул. Мосина,

ул. Революции,

ул. Фрунзе.

п. Менделевский,

п. Южный,

п. Трудовой,

п. Восточный,

п. Угольный,

п. Октябрьский.

Как сообщает «Тулагорводоканал», это связано с подготовкой Медвенско-Осетровского водозабора к зиме.

По окончании работ возможно ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.