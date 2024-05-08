В Тульской области ветераны Великой Отечественной войны получают поздравления и подарки ко Дню Победы

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области проживают более 4 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Из них порядка 80 – непосредственные участники боевых действий. Каждому из них уделяется особое внимание. Они проходят диспансеризацию, получают специализированную медицинскую помощь, санаторно-курортное лечение, а также помощь в решении бытовых вопросов. Ко Дню Победы по поручению губернатора Алексея Дюмина каждому из них вручили продуктовый набор.

В Туле поздравления получал ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович Кульпов. В прошлом году ему исполнилось 100 лет. Став пилотом, в годы войны Николай Иванович совершил 57 боевых вылетов в составе 206-го штурмового корректировочно-разведывательного полка. Участвовал в боях на 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах, награжден орденами Отечественной войны I и II степени, орденами Красной звезды и Красного знамени. В преддверии праздника его поздравил первый заместитель губернатора Дмитрий Миляев.

В Алексине поздравили 107-летнего ветерана Николая Фёдоровича Карпулёва. В годы войны он воевал в 56-м отдельном истребительном танковом батальоне, был командиром орудия. Получил ранение. Награждён орденами Отечественной войны II степени и Суворова II степени, медалями Жукова и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». Николаю Федоровичу постоянно оказывается социальная поддержка: проведен ремонт, приобретена кресло-коляска. В этом году ветерану по поручению Алексея Дюмина и при поддержке социальных партнеров передали ортопедическую кровать.

Также в областном центре чествовали Ивана Михайловича Драчева. Он служил в 39-й армии в Порт-Артуре. Завершил службу в звании майора. Награжден медалью «За победу над Японией» и Орденом Отечественной войны II степени. В предпраздничные дни заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков посетил ветерана. Ивану Михайловичу передали новую газовую плиту, а также помогли с установкой и наладкой оборудования.

В Новомосковске поздравления получал Владимир Николаевич Сазонов. Он был призван в 1943 году, из-за ранения встретил Победу в госпитале. Награжден орденом «Красной Звезды». К празднику Владимиру Николаевичу передали холодильник и газовую плиту, а также помогли с установкой оборудования.

В преддверии Дня Победы подарки и поздравления ветеранам по всему региону передают представители Тульской областной Думы, общественные деятели, ветераны боевых действий – участники СВО, работники учреждений социального обслуживания, волонтеры и сотрудники администраций муниципалитетов. Для них звучат песни военных лет.