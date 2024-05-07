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Тульские работодатели получили компенсации за трудоустройство сотрудников в 3,2 млн рублей
Фото freepik.com.

Тульские работодатели получили компенсации за трудоустройство сотрудников в 3,2 млн рублей

Всего по программе субсидирования найма удалось устроить 127 сотрудников.

С начала 2024 года 25 организаций из Тульской области получили денежную компенсацию за трудоустройство работников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального соцфонда.

Так, компании трудоустроили 127 сотрудников. Организации в рамках программы субсидирования найма получили общую сумму более 3,2 млн рублей.

— Субсидия на каждого работника составляет один МРОТ плюс соответствующая сумма, компенсирующая затраты на страховые взносы. Такую сумму работодатель получит трижды. Первый платеж придет через месяц после приема соискателя, второй — через три месяца, третий — через полгода, — отметили в пресс-службе соцфонда. 

Чтобы принять участие в программе, работодателю нужно обратиться в Центр занятости населения через портал «Работа России» для подбора специалистов, а затем направить заявление в Отделение СФР по Тульской области через личный кабинет страхователя.

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