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В Узловой на новом путепроводе начали устанавливать пролетные балки
Фото с личной страницы Николая Терехова.

В Узловой на новом путепроводе начали устанавливать пролетные балки

Стартовали основные работы по строительству моста.

О ходе большой стройки в Узловой рассказал глава администрации района Николай Терехов.

Так, 6 мая начали установку пролётных балок на будущем путепроводе.

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— Это конструкции весом в 27 тонн и длиной 18 метров, которые станут основой будущего моста. Работы продлятся во вторник и в среду, поэтому с 10.00 до 14.00 необходимо выбирать объездные пути, — отметил Николай Терехов. 

Строительство пешеходного путепровода и автомобильного моста в районе старого переезда в Узловой — важный проект для города. Как ранее рассказал Николай Терехов, благодаря новому сооружению жители города никогда не будут стоять на переезде и ждать, пока пройдет поезд. 

Общая сумма выделенных средств составила 963 млн 450 тыс. рублей. Автомобильный мост должны сдать к сентябрю 2025 года.

 

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Люди
Николай Терехов
Место
Узловский районУзловая

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