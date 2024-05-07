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Туляки попали в майский снегопад по дороге в Москву

Туляки попали в майский снегопад по дороге в Москву

Зимняя погода может сохраниться в Центральной части России в ближайшие два дня.

Видео, снятое по дороге в столицу, туляки опубликовали в соцсетях.

Также жители сообщают о легком снегопаде и в других северных районах Тульской области.

7 мая похолодание в Центральную Россию принес чрезвычайно активный североатлантический циклон «Гулла», что означает «решительная». Кроме ультраполярного вторжения холодного воздуха он принес ливни и снег. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что выпадение снега вероятно также 8 и 9 мая. Потепление ожидается с 10 мая. 

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