Туляки попали в майский снегопад по дороге в Москву

Зимняя погода может сохраниться в Центральной части России в ближайшие два дня.

Видео, снятое по дороге в столицу, туляки опубликовали в соцсетях.

Также жители сообщают о легком снегопаде и в других северных районах Тульской области.

7 мая похолодание в Центральную Россию принес чрезвычайно активный североатлантический циклон «Гулла», что означает «решительная». Кроме ультраполярного вторжения холодного воздуха он принес ливни и снег. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что выпадение снега вероятно также 8 и 9 мая. Потепление ожидается с 10 мая.