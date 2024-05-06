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Туляк вместе с сыном забил собутыльника бывшей жены: присяжные огласили вердикт

Туляк вместе с сыном забил собутыльника бывшей жены: присяжные огласили вердикт

На основании решения коллегии суд вынесет приговор.

В Туле коллегия присяжных огласила вердикт в отношении 41-летнего Александра К. и его 18-летнего сына Вадима. Они обвинялись в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По информации Myslo, после развода родителей Вадим остался жить с мамой. Женщина периодически позволяла себе уйти в пьяный загул, что категорически не нравилось Вадиму. В январе 2023 года парень поругался с 50-летним собутыльником матери: тот всячески оскорблял её. Не сумев выпроводить нахала из дома, Вадим позвонил отцу, чтобы тот помог.

Александр К. пытался прогнать пьяного агрессора без применения физической силы, но в какой-то момент между мужчинами разгорелась драка, в которой, по версии следствия, принял участие и Вадим. В результате 50-летнего потерпевшего госпитализировали, от полученных травм он скончался в больнице 17 января. 

Решением коллегии присяжных Александр К. признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. А вот вина его сына в инкриминируемом преступлении не доказана — в отношении Вадима вынесен оправдательный вердикт. 

На основании решения коллегии присяжных в середине мая суд вынесет приговор Александру К.

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