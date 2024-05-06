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Ночью и утром в Тульской области возможна гроза с градом и сильный ветер
Фото Алексея Пирязева

Ночью и утром в Тульской области возможна гроза с градом и сильный ветер

По прогнозам тульского гидрометцентра в регионе объявлено метеопредупреждение.

В ближайшие часы с сохранением в течение суток 7 мая в Тульской области ожидаются сильный дождь, местами гроза, в южных районах - с градом. Также усилится ветер порывами до 11-16 м/с. 
 

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сегодня, в 23:01 +1
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