В ближайшие часы с сохранением в течение суток 7 мая в Тульской области ожидаются сильный дождь, местами гроза, в южных районах - с градом. Также усилится ветер порывами до 11-16 м/с.
Фото Алексея Пирязева
Ночью и утром в Тульской области возможна гроза с градом и сильный ветер
По прогнозам тульского гидрометцентра в регионе объявлено метеопредупреждение.
В ближайшие часы с сохранением в течение суток 7 мая в Тульской области ожидаются сильный дождь, местами гроза, в южных районах - с градом. Также усилится ветер порывами до 11-16 м/с.
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