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Юные туляки стали лучшими на конкурсе «Инженерные кадры России»

Юные туляки стали лучшими на конкурсе «Инженерные кадры России»

Ребята представили на суд экспертов макет автоматизированной линии цеха фасовки готовой продукции.

В Челябинске состоялся финал Всероссийского профориентационного  конкурса «Инженерные кадры России». В нём приняли участие более 650 детей из России и Белоруссии.

Тульскую область на этих соревнованиях представили Артемий Андросов и Андрей Колосов из центра программирования и робототехники iKids. Они готовились к конкурсу под руководством Марии Иванковой.

Юные туляки представили экспертам макет автоматизированной линии цеха фасовки готовой продукции – в соответствии с техзаданием заменили роботами все операции, требующие непосредственного участия человека.

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Также ребята соревновались в испытаниях «Квадрогонки» и «Механика» – сконструировали машину и запрограммировали пульт управления для езды по лабиринту, а затем отремонтировали инерционный автомобиль.

Успешное выполнение всех заданий обеспечило тульской команде 1 место в номинации «Работа модели».

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сегодня, в 22:25 +1
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Место
ТулаЧелябинск
 

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