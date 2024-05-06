Юные туляки стали лучшими на конкурсе «Инженерные кадры России»

В Челябинске состоялся финал Всероссийского профориентационного конкурса «Инженерные кадры России». В нём приняли участие более 650 детей из России и Белоруссии.

Тульскую область на этих соревнованиях представили Артемий Андросов и Андрей Колосов из центра программирования и робототехники iKids. Они готовились к конкурсу под руководством Марии Иванковой.

Юные туляки представили экспертам макет автоматизированной линии цеха фасовки готовой продукции – в соответствии с техзаданием заменили роботами все операции, требующие непосредственного участия человека.

Также ребята соревновались в испытаниях «Квадрогонки» и «Механика» – сконструировали машину и запрограммировали пульт управления для езды по лабиринту, а затем отремонтировали инерционный автомобиль.