В тульский лагерь прибыли 50 школьников из Курской области

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Юных жителей Курской области встретила министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова.

«По поручению губернатора Алексея Дюмина в апреле мы приняли более тысячи белгородцев – это школьники, дети с ментальными нарушениями вместе с родителями, спортсмены и другие жители. Сегодня к нам прибыли курские школьники. Ребята размещены в комфортных условиях, обеспечены питанием. Их ждут насыщенная культурно-развлекательная программа, экскурсии в тульские музеи и новые друзья», - сказала Татьяна Абросимова.