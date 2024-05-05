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В тульский лагерь прибыли 50 школьников из Курской области
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В тульский лагерь прибыли 50 школьников из Курской области

По прибытии детей осмотрели медработники. Ребятам вручили сладкие наборы.

Юных жителей Курской области встретила министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова.

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«По поручению губернатора Алексея Дюмина в апреле мы приняли более тысячи белгородцев – это школьники, дети с ментальными нарушениями вместе с родителями, спортсмены и другие жители. Сегодня к нам прибыли курские школьники. Ребята размещены в комфортных условиях, обеспечены питанием. Их ждут насыщенная культурно-развлекательная программа, экскурсии в тульские музеи и новые друзья», - сказала Татьяна Абросимова.

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