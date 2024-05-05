Где в Туле отключат свет 6 мая

С 9.00 до 17.00 плановые работы пройдут по следующим адресам:

ул. Арсенальная, 63; ул. Комсомольская, 51; ул. М. Горького, 10,

пер. Бухоновский, 3-11 (нечётн.), 7-б, 7-в, 8, 10, 10-а, 10-б, 11-а, 12, 23;

пр. Ленина, 19-31 (нечётн.), 27-б, 27-в, 31-б; ул. Советская, 66; ул. Тургеневская, 18,

Калужское ш., 11,

п. Рудаково: ул. Комсомольская, 1-39 (нечётн.), 2-20 (чётн.), 24, 28, 28-а, 30, 32, 34, 34-а, 36, 36-а; ул. Советская, 2, 6, 8, 11; ул. Люлина, 2-18; ул. Школьная, 1-45 (нечётн.), 2-44 (чётн.),

ул. Будённого, 7-17 (нечётн.), 12-30 (чётн.), 13-а, 22/1, 24-а, 26/1;

ул. Тимирязева, 36-64 (чётн.), 35-57 (нечётн.), 52-а;

ул. Гоголевская, 1, 2;

ул. Речная, 1-9; 1-й пр-зд, 24-28 (чётн.), 29-39 (нечётн.); 12-й пр-зд, 2-8 (чётн.), 5-а, 6-а; 2-й Речной пр-зд, 1-10; 1-й Речной пр-зд, 1-10, 2-а; ул. Красина, 78, 80; ул. Судейского, 43

п. Менделеевский: ул. Горького, 1-9 (нечётн.), 8; ул. Маяковского, 2-8 (чётн.), 1, 3; ул. Полевая, 1-9; ул. Победы, 13-а; ул. Скуратовская, 103.

С 9.00 до 16.00:

ул. Металлургов, 86, 63-а, 88, 86-б; ул. Декабристов, 178-а.

С 11.00 до 15.00 света не будет на ул. Демьянова, 26, 26-а.