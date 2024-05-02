В Пролетарском районе Тулы забил гейзер

Утром 2 мая во дворе одного из многоквартирных домов по улице Калинина забил водяной гейзер.

Как отметили в пресс-службе администрации города, в рамках подготовки к будущему отопительному сезону АО «Тулатеплосеть» проводит гидравлические испытания. В ходе них и произошел прорыв дефектного участка трубопровода тепловых сетей.

— Дефектный участок диаметром 108 мм был перекрыт. Гидравлические испытания продолжены, — отметили в пресс-службе администрации Тулы.

Напомним, в конце апреля в Пролетарском районе забил гейзер на пересечении улиц Бондаренко и Хворостухина.