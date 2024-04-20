В Пролетарском районе Тулы бьет гейзер из прорвавшейся трубы

Утром 20 апреля на пересечении ул. Хворостухина и ул. Бондаренко из прорвавшейся трубы забил водяной гейзер. Об этом сообщает Telegram-канал «т а к и ж и в е м».

Очевидцы говорят, что столб воды достает аж до девятого этажа.

В городской администрации объяснили: авария не повлияет на получение коммунальных ресурсов жителями округа. Оказалось, что причиной ЧП стал срыв заглушки на ветке частной трубы теплосети, ведущей к автосервису.

Справиться с аварией частникам сейчас помогают коммунальные службы.