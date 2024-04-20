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В Пролетарском районе Тулы бьет гейзер из прорвавшейся трубы

В Пролетарском районе Тулы бьет гейзер из прорвавшейся трубы

На месте работают коммунальные службы.

Утром 20 апреля на пересечении ул. Хворостухина и ул. Бондаренко из прорвавшейся трубы забил водяной гейзер. Об этом сообщает Telegram-канал «т а к и ж и в е м».

Очевидцы говорят, что столб воды достает аж до девятого этажа. 

В городской администрации объяснили: авария не повлияет на получение коммунальных ресурсов жителями округа. Оказалось, что причиной ЧП стал срыв заглушки на ветке частной трубы теплосети, ведущей к автосервису.

Справиться с аварией частникам сейчас помогают коммунальные службы.

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Автор:
сегодня, в 10:51 +2
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