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Синоптики предупредили о похолодании на Пасху
Фото Алексея Пирязева.

Синоптики предупредили о похолодании на Пасху

А еще будет дождливо.

В четверг в Центральной России началось арктическое вторжение. В результате этого в ближайшие дни ожидается похолодание. Так, в пятницу ночью воздух остынет до −1…+4 °С, в дневные часы ожидается около +10 °С.

— В ночь на субботу при ясном небе ударят заморозки до 0…−3 °С, а днём с приближением тёплого фронта небо нахмурится, и вечером начнутся дожди, +9…+14 °С, — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».

На Пасху погода ухудшится. Виновником этого станет североатлантический циклон, сопровождаемый обложными дождями. Сильнее всего будет лить в ночь на воскресенье.

— В течение суток довольно холодно: столбики термометров будут колебаться от +5 до +10 °С. Ветер в порывах прогнозируется до штормовых 15 м/с, из-за чего температура в ощущениях будет казаться на 3–4° холоднее. Так что на Пасху нужно одеться потеплее и взять с собой зонт, — говорят синоптики.

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сегодня, в 15:14 0
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