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Кипер Тульского экзотариума выхаживает малыша белоухой игрунки: милое видео
Фото и видео Тульского экзотариума.

Кипер Тульского экзотариума выхаживает малыша белоухой игрунки: милое видео

Зверюшку кормят смесью для младенцев и гладят животик.

В Тульском экзотариуме у пары белоухих игрунок родилось три малыша. Это редкое явление, обычно у обезьянок этого вида появляется на свет максимум двойня. Родители могут выкормить лишь двоих, поэтому за третьим сейчас присматривает кипер зоопарка Ирина Зимина.

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— Первые две недели я выкармливала малыша игрунки смесью для новорожденных детей каждые два часа. В третью неделю добавила безмолочную кашу в смесь, а затем перевела малыша на кашу на молоке. Добавляю туда детское фруктовое питание. 

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Малышу нужно обязательно погладить животик, чтобы он нормально мог сходить в туалет. Необходима также ультрафиолетовая лампа, чтобы не было рахита. Скоро к рациону добавим витамины, — рассказала Ирина.

По словам кипера, малышу также нужен теплый коврик и что-то меховое, чтобы он держался за него, будто сидит у папы на спине. 

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Ирина стала мамой для зверька на 2-2,5 месяца. После того, как он окрепнет, его вернут родителям.

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