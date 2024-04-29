В Щекино 46-летний мужчина до смерти забил отца

Следственным отделом по городу Щекино СУ СК РФ по Тульской области расследуется уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя. Он обвиняется в причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.

Следствием установлено, что в апреле 2024 года в квартире, расположенной на ул. Пионерской в Щекино, между 46-летним мужчиной и его 68-летним отцом произошел конфликт. В результате обвиняемый нанес пенсионеру множественные удары по лицу и телу. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

По некоторым данным, причиной ссоры стали плохие отношения отца с женой обвиняемого.

В настоящее время щекинцу предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса обвиняемый признал свою вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.

Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы, выполняется ряд иных процессуальных действий. Расследование уголовного дела продолжается.