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В Щекино 46-летний мужчина до смерти забил отца

В Щекино 46-летний мужчина до смерти забил отца

Обвиняемый полностью признал вину.

Следственным отделом по городу Щекино СУ СК РФ по Тульской области расследуется уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя. Он обвиняется в причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. 

Следствием установлено, что в апреле 2024 года в квартире, расположенной на ул. Пионерской в Щекино, между 46-летним мужчиной и его 68-летним отцом произошел конфликт. В результате обвиняемый нанес пенсионеру множественные удары по лицу и телу. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.  

По некоторым данным, причиной ссоры стали плохие отношения отца с женой обвиняемого. 

В настоящее время щекинцу предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса обвиняемый признал свою вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. 

Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы, выполняется ряд иных процессуальных действий. Расследование уголовного дела продолжается.

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Автор:
сегодня, в 14:55 0
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