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Администрация Тулы обещает, что крышу перехода на ул. Каминского починят в конце мая

Администрация Тулы обещает, что крышу перехода на ул. Каминского починят в конце мая

Почему не быстро? Рассказываем.

Myslo писал о том, что стеклянная крыша в отремонтированном подземном переходе на ул. Каминского начала протекать. Новая конструкция не выдержала сильных дождей.

Администрация прокомментировала ситуацию и пообещала, что всё исправят:

— Работы по заделке швов между стекольными блоками будут выполнены подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств ориентировочно после 15 мая 2024 года при более благоприятных погодных условиях, когда среднесуточная температура воздуха составит более 20 градусов тепла.

Напомним, не так давно в переходе был сделан капитальный ремонт по проекту «Туристический код Тулы».

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сегодня, в 15:52 0
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