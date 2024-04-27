В Туле прошла экологическая акция «Сирень Победы»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Пролетарском парке состоялась экологическая акция «Сирень Победы». В ней приняли участие представители тульских промышленных предприятий, волонтеры Победы и неравнодушные жители города. Всего было высажено более 60 деревьев.

В мероприятии принял участие министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов.

— Всероссийская патриотическая акция «Сирень Победы» — одно из ключевых событий в преддверии 9 Мая. Акция помогает напомнить подрастающему поколению о подвиге наших предков в годы Великой Отечественной Войны, — сказал Юрий Панфилов.

Он отметил, что Пролетарский парк — одно из любимых мест отдыха жителей самого большого района Тулы. Он хорошо благоустроен и обладает всей необходимой инфраструктурой для комфортного отдыха. Губернатор Алексей Дюмин заботится об экологии региона, под его руководством ведется большая работа по благоустройству общественных пространств. При этом особый акцент делается на мнении жителей. Кроме того, министр напомнил, что высадка саженцев деревьев происходит по всей области.