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Вильфанд сделал прогноз на майские: готовьте купальники, уже можно загорать
Фото из архива Myslo.

Вильфанд сделал прогноз на майские: готовьте купальники, уже можно загорать

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что в некоторых регионах страны ожидается аномальная жара.

В Центральном федеральном округе в ближайшие выходные дни температура превысит норму на 6-9 градусов, пишет сайт. После этого ожидается небольшое понижение температуры, однако она останется на уровне около 20 градусов, включая и 1 мая.

Погода обещает быть ясной и солнечной. Температура воздуха днем поднимется до +17 + 20 °C, что идеально подходит для прогулок на свежем воздухе или первых пикников на природе. В такие дни уже можно надеть купальники и смело позагорать. 

Небольшое похолодание нас ждет в субботу и воскресенье 4 и 5 мая, тогда температура днем будет около + 12 + 14 °C. 

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