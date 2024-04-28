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В Щекино проходит первенство Тульской области по фигурному катанию
Фото пресс-службы минспорта Тульской области.

В Щекино проходит первенство Тульской области по фигурному катанию

Соревнования завершатся 28 апреля.

27 апреля в Щекино стартовало первенство Тульской области по фигурному катанию. Соревнования проходят в ледовой арене «Корд».

На лед выйдут порядка 200 фигуристов. Спортсмены представят Тулу, Новомосковск, Щёкино.

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Также в рамках первенства состоится фестиваль фигурного катания на коньках, посвященный Дню химика при поддержке компании «Щекиноазот» и АНО «Спортивное наследие».

Победители и призеры награждаются грамотами, медалями и сладкими призами.  По итогам выступления формируется сборная команда Тульской области.
 

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