В Тульской области стартует сезон летней практики на детской железной дороге

28 апреля в Новомосковске стартует сезон летней практики на Тульской детской железной дороге. Водить, обслуживать поезда, инфраструктуру и управлять движением будут более 900 воспитанников, которые прошли обучение и сдали квалификационные экзамены.

С октября по апрель юные железнодорожники обучались по таким направлениям, как путь и путевое хозяйство, локомотивное хозяйство, организация движения поездов, вагонное хозяйство, автоматика и телемеханика и др. Ребята также осваивали робототехнику и занимались в творческих кружках.

Традиционно перевозить пассажиров детской железной дороги будут поезда с тематическими вагонами «Чебурашка», «Музыкальный» и «Экскурсионный». Ещё один вагон поезда посвящен Дню Победы. В нем размещены плакаты с историей об освобождении Сталиногорска (г. Новомосковск), а также мониторы, на которых демонстрируется документальный фильм об этом памятном событии.

Как сообщает пресс-служба МЖД, в мае поезда будут курсировать в выходные и праздничные дни, а в июне–августе по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Время работы малой магистрали: с 10 до 17 часов.

Церемония открытия летнего сезона работы Тульской детской железной дороги состоится 28 апреля в 11.00 по адресу: Новомосковск, ул. Бережного, 1-а.