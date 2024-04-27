В мае в Тульской области будут работать более 600 подростков

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В Тульской области в мае временно будут работать 667 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. По данным Кадровых центров, с начала 2024 года в регионе трудоустроено 1139 несовершеннолетних.

— Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан является одним из основных направлений деятельности Кадровых центров Тульской области. В период временного трудоустройства подросток получает не только заработную плату от работодателя, но и материальную поддержку от центра занятости, — рассказала специалист отдела сопровождения оказания услуг гражданам в сфере занятости населения Нина Фетисова.

Несовершеннолетние относятся к категории работников, которым гарантировано сокращенное рабочее время. В учебный период подростки в возрасте от 14 до 16 лет могут трудиться не более 2,5 часа в день, в возрасте от 16 до 18 лет продолжительность рабочего дня составит не более 4 часов. Для работников в возрасте до 18 лет оплата производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки, но не ниже МРОТ.

Для оформления трудового договора на временное трудоустройство необходимы паспорт, СНИЛС, ИНН, медицинская справка о состоянии здоровья 0-86У, а также справка о наличии (отсутствии) судимости.

Подать заявление на временное трудоустройство можно на портале «Работа России», а также при личном посещении Кадрового центра по месту жительства.