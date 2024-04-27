Жители поселка Рассвет попросили построить площадку для скейтов и самокатов 

Фото пресс-службы администрации Тулы.

С таким предложением они обратились к Дмитрию Ярцеву.

Сегодня, 27 апреля, первый заместитель главы администрации Тулы Дмитрий Ярцев встретился с председателем ТОС «Рассвет». Во встрече также приняли участие представители главного управления по Привокзальному округу, управления по благоустройству, городскому хозяйству, физической культуре и спорту, транспорту и дорожному хозяйству, ООО «Хартия», Ленинского РЭС.

В ходе встречи обсудили ремонт дорожного покрытия в населенном пункте, ремонт фасада и замену оконных блоков в ЦО №53, вопросы по вывозу мусора, энергоснабжения, строительство площадки для скейтов и самокатов.

По результатам встречи Дмитрий Ярцев дал ряд поручений профильным управлениям.

Как сообщает администрация Тулы, в этом году должна быть обустроена спортивная площадка. Ленинский РЭС выполнит опиловку на линиях электропередачи. В школе проведут ремонтные работы.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству подготовит сметы по ремонту дорог в населенном пункте.