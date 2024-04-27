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«Новые люди» Тулы провели первый зоосубботник

«Новые люди» Тулы провели первый зоосубботник

Участники акции привезли корм, выгуливали собак, убирали территорию Центра помощи бездомным животным «Любимец».

27 апреля тульские активисты партии «Новые люди» вместе с движением «Мы в ответе за них» провели всероссийский Зоосубботник.

Всего в Зоосубботнике приняли участие свыше 3000 человек в 50 регионах России. Среди них депутаты и активисты партии «Новые люди», а также волонтёры, которые подали заявку в чат-бот партийного движения. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев помог приюту в питомнике для бездомных кошек и собак в Бирюлёво.

«Зоосубботник должен стать хорошей, доброй традицией. Приютам и питомникам для животных всегда не хватает рабочих рук, корма, прямых пожертвований. Поэтому нашу акцию мы сделаем ежегодной. Гуманное общество начинается с ответственного отношения к животным, и эти принципы мы хотим передать нашим детям», — заявил Алексей Нечаев.

Участникам акции достался большой фронт работ: уборка территории, ремонт и покраска вольеров, закупка кормов и ветеринарных препаратов. И конечно, выгул и общение с животными, которым так необходимо внимание и любовь.

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Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков и председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин присоединились к акции в петербургском приюте «Верный друг».

«Сегодня встретились с питерскими сторонниками в хорошем месте за правильным делом. Для «Новых людей» всегда было важно помогать приютам по всей стране, и теперь мы решили сделать эту работу системной. На это есть огромный запрос от сторонников партии и волонтёров», — заявил Владислав Даванков».

Приюты будут и дальше нуждаться в помощи активистов и волонтёров. Среди участников акции нашлись тысячи людей, готовые им помогать. Кроме того, «Новые люди» предложили сделать 4 октября Днем защиты животных. Именно в этот день в 1865 году был утвержден устав Российского общества покровительства животным, основанного дворянами при попечительстве Александра II. Соответствующий законопроект направлен на отзыв в Правительство РФ.

СПРАВКА

Общественное движение «Мы в ответе за них» основано в ноябре 2023 года при поддержке партии «Новые люди». Движение включает в себя более 1000 активистов из 24 регионов России, которые помогают питомникам, заповедникам и приютам для бездомных животных, а также борются с жестоким обращением с животными. Под шефством движения находятся более 100 приютов для животных по всей стране.

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