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В Комсомольском парке Тулы высадили липы
Фото администрации Тулы

В Комсомольском парке Тулы высадили липы

Мероприятие было приурочено к празднованию 95-летия Зареченского района Тулы.

Как сообщили в администрации города, в честь юбилея округа в Комсомольском парке высадили 25 саженцев липы.

В посадке приняли участие глава администрации Зареченского района Максим Щербаков, ветераны органов местного самоуправления Михаил Бурцев, Виктор Васин, Александр Ливанов, Андрей Никитин, Валерий Федоров, директор ГУ ТО «Тульские парки» Владислав Черных, школьники, активисты. 

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Также для жителей округа на сцене парка прошел праздничный концерт.  Желающие могли сфотографироваться с брендированными героями, хранителями зеленого фонда – лесомастерами. В конце мероприятия для гостей праздника было организовано чаепитие. 

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Люди
Максим Щербаков
Место
Зареченский район

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