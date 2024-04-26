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В Туле определили победителей и призеров первого дня первенства области велоспорту на шоссе
Фото минспорта Тульской области.

В Туле определили победителей и призеров первого дня первенства области велоспорту на шоссе

Гонщики разыграли награды в индивидуальной гонке.

26 апреля в лыжероллерном центре «Веденино» стартовало первенство Тульской области велоспорту на шоссе. Как сообщает минспорт региона, в первый день соревнований гонщики разыграли награды в индивидуальной гонке.

Победителями и призёрами стали:

Девочки 11-12 лет и моложе
1-е место — Полина Репик,
2-е место — Софья Кудрявцева,
3-е место — София Корниенко.

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Мальчики 11-12 лет и моложе
1-е место — Артур Романов,
2-е место — Кирилл Чурюкин,
3-е место — Алексей Белобров.

Младшие девушки 13-14 лет
1-е место — Екатерина Чернова,
2-е место — Валерия Горелова,
3-е место — Милана Бадаева.

Младшие юноши 13-14 лет
1-е место — Глеб Левин,
2-е место — Семен Хилькович,
3-е место — Иван Кудрявцев.

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Девушки 15-16 лет
1-е место — Александра Богнат,
2-е место — Полина Машкова,
3-е место — Ева Линцова.

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Юноши 15-16 лет
1-е место — Матвей Козлов,
2-е место — Артур Дзотцоев.

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