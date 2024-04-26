В Туле определили победителей и призеров первого дня первенства области велоспорту на шоссе

Фото минспорта Тульской области.

26 апреля в лыжероллерном центре «Веденино» стартовало первенство Тульской области велоспорту на шоссе. Как сообщает минспорт региона, в первый день соревнований гонщики разыграли награды в индивидуальной гонке.

Победителями и призёрами стали:

Девочки 11-12 лет и моложе

1-е место — Полина Репик,

2-е место — Софья Кудрявцева,

3-е место — София Корниенко.

Мальчики 11-12 лет и моложе

1-е место — Артур Романов,

2-е место — Кирилл Чурюкин,

3-е место — Алексей Белобров.

Младшие девушки 13-14 лет

1-е место — Екатерина Чернова,

2-е место — Валерия Горелова,

3-е место — Милана Бадаева.

Младшие юноши 13-14 лет

1-е место — Глеб Левин,

2-е место — Семен Хилькович,

3-е место — Иван Кудрявцев.

Девушки 15-16 лет

1-е место — Александра Богнат,

2-е место — Полина Машкова,

3-е место — Ева Линцова.

Юноши 15-16 лет

1-е место — Матвей Козлов,

2-е место — Артур Дзотцоев.