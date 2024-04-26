В Туле определили победителей и призеров первого дня первенства области велоспорту на шоссе

26 апреля в лыжероллерном центре «Веденино» стартовало первенство Тульской области велоспорту на шоссе. Как сообщает минспорт региона, в первый день соревнований гонщики разыграли награды в индивидуальной гонке.
Победителями и призёрами стали:
Девочки 11-12 лет и моложе
1-е место — Полина Репик,
2-е место — Софья Кудрявцева,
3-е место — София Корниенко.
Мальчики 11-12 лет и моложе
1-е место — Артур Романов,
2-е место — Кирилл Чурюкин,
3-е место — Алексей Белобров.
Младшие девушки 13-14 лет
1-е место — Екатерина Чернова,
2-е место — Валерия Горелова,
3-е место — Милана Бадаева.
Младшие юноши 13-14 лет
1-е место — Глеб Левин,
2-е место — Семен Хилькович,
3-е место — Иван Кудрявцев.
Девушки 15-16 лет
1-е место — Александра Богнат,
2-е место — Полина Машкова,
3-е место — Ева Линцова.
Юноши 15-16 лет
1-е место — Матвей Козлов,
2-е место — Артур Дзотцоев.