Новый мост через Упу в Туле готов на 65%

Фото Алексея Пирязева.

Мост через Упу в Туле готов более чем на половину. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития территорий.

Сейчас строители армируют монолитный участок эстакады, ведут натяжку канатов на одном из съездов с моста, бетонируют другой съезд. Готовность моста составляет 65%. Все работы идут в графике.

— В результате реализации проекта будут созданы около полутысячи рабочих мест, налоговые доходы в бюджет региона составят более 6,6 млрд рублей. Мост повысит связанность трех районов города и снизит нагрузку на существующий Зареченский мост на 40%. Это поможет уменьшить ежедневные пробки и разгрузит Октябрьскую, Советскую улицы и улицу Демидовская плотина, которые образуют кольцо в центре Тулы. А если рассматривать мультипликативный эффект от строительства нового моста через Упу, то он даст серьезный импульс для развития целого ряда городских территорий и позволит запустить проекты жилищного строительства суммарной площадью более 570 тыс. кв. м, — отметил генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.

Оператором программы инфраструктурных бюджетных кредитов выступает ППК «Фонд развития территорий».